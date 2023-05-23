Чимаев переехал в ОАЭ: «Живу и тренируюсь здесь. В UFC сказали, что выступлю в Абу-Даби»

Непобежденный боец UFC из Швеции Хамзат Чимаев заявил, что переехал жить в Дубай, где он готовится выступить на турнире UFC 294.

«UFC сказали нам, что мы выступим в Абу-Даби, — сказал Чимаев на видео, опубликованном на своем Youtube-канале. — Я жду. Я уже здесь, в Дубае, живу здесь и прохожу тренировочный лагерь. Все хорошо, нахожусь в прекрасной форме. И я давно держу эту форму. Я провел тренировочный лагерь в Таиланде, а также в Дубае и Швеции. Жду контракт и имя соперника».

UFC 294 пройдет 21 октября в Абу-Даби.

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.