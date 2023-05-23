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Сегодня, 21:57

Менеджер Коваленко: «Реванш с Емельяненко не имеет смысла»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.
Фото Известия
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Святославу Коваленко не поступало предложений о проведении реванша с Александром Емельяненко, в их повторном поединке нет смысла, заявил «СЭ» менеджер Коваленко Виталий Тарасов.

Бой между Коваленко и Емельяненко состоялся в декабре прошлого года, Коваленко победил решением судей. Во вторник на пресс-конференции Емельяненко выразил недовольство судейским вердиктом, сказал, что собирается подать апелляцию, и сообщил о намерении провести реванш.

«Да, слышал слова Александра об изменении решения и о реванше. На мой взгляд, в том бою Святослав одержал заслуженную победу и сейчас, спустя полгода, уже невозможно поменять решение. Думаю, тут Александр погорячился.

Я прекрасно понимаю Емельяненко: неприятно проиграть блогеру, который легче тебя на 35 килограммов. Касаемо реванша: нам не поступало предложений, да и, учитывая текущую форму Саши, в этом нет никакого смысла. Возможно, если Ершов победит в предстоящем бою, что во многом вероятно, рассмотрим бой с ним. Пока у Святослава запланирован бой в июне с серьезным кулачником», — сказал Тарасов «СЭ».

Поединок Емельяненко с блогером Евгением Ершовым по правилам ММА пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Емельяненко
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