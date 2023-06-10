Дацик: «Емельяненко нужно заниматься, а не отдыхать»

Российский боец Вячеслав Дацик считает, что Александр Емельяненко сможет восстановить здоровье, если будет тренироваться.

«Саня — молодец, воспользовался своим шансом, хотя в стойке ему было плохо. Чуть не уснул. Сане нужно заниматься, а не отдыхать. Ему нужно идти в спортзал. Тогда он вернется — куда он денется? Бои для него — единственный источник заработка. Сейчас он восстанавливается и лечится, уехал в Ингушетию», — цитирует «РБ Спорт» Дацика.

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.