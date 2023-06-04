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Сегодня, 11:40

Дана Уайт: «У Конора и Хабиба очень много денег. Их трудно заставить драться»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт считает, что у экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) вернулось желание драться.

«Пару дней назад мне позвонил Конор и сказал, что ему понравился первый эпизод The Ultimate Fighter, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Мне кажется, он очень хочет подраться, потому что почувствовал бойцовскую атмосферу на шоу. Но вы, ребята, должны понять, что у этого парня куча денег. У него и у Хабиба до хрена денег, и поэтому трудно этих парней вернуть в октагон, потому что у них должно быть желание вернуться».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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