Дана Уайт в восторге от выступления Шавката Рахмонова: «Это был дикий бой»

Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выступление Шавката Рахмонова (17-0) и Джеффа Нила (15-5) на UFC 285. Также он объяснил, зачем поднялся в октагон после боя.

«Вы не часто увидите меня в октагоне в не титульном поединке, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Но эти парни дрались изо всех сил. Когда ты проваливаешь вес, ты не получаешь бонус, но не сегодня. Джефф Нил сражался с большим сердцем. Он принял много жестких ударов. Оба парня выдали дикий поединок. У меня нет к ним ничего, кроме уважения».

Рахмонов победил Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.