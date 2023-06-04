Дана Уайт обратился к Фьюри: «Я устрою тебе бой против Джона Джонса»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что хочет устроить поединок между экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе UFC Джоном Джонсом (27-1) и чемпионом WBC в супертяжелом весе по боксу Тайсоном Фьюри (33-0) .

«Тайсон, я тебя очень уважаю, но ты действительно хочешь выяснить, кто самый крутой парень на планете? Я устрою тебе бой против Джона Джонса в октагоне. Мы нашли способ заплатить Флойду Мейвезеру. Мы найдем способ заплатить и тебе, Тайсон. Так что вот наше предложение: ты хочешь сделать это в UFC?» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.