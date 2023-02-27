Матеуш Гамрот назвал бойца, у которого самые высокие шансы на победу над Махачевым

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-2) предполагает, что четвертый номер рейтинга дивизиона Бенил Дариуш (22-4) даст чемпиону Исламу Махачеву (24-1) очень тяжелый бой.

«Кто имеет больше всего шансов победить Ислама? Даже не знаю, бой против Ислама — мой бой мечты (смеется), — сказал Гамрот Джеймсу Личну. — Но я думаю, что у Бенила Дариуша есть все, чтобы победить Ислама, потому что у Бенила высокие навыки в борьбе, у него реально тяжелый удар, у него есть навыки в джиу-джитсу. И я считаю, что у Бенила хорошие шансы на победу в бою с Исламом».

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.