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Сегодня, 11:30

Матеуш Гамрот назвал бойца, у которого самые высокие шансы на победу над Махачевым

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-2) предполагает, что четвертый номер рейтинга дивизиона Бенил Дариуш (22-4) даст чемпиону Исламу Махачеву (24-1) очень тяжелый бой.

«Кто имеет больше всего шансов победить Ислама? Даже не знаю, бой против Ислама — мой бой мечты (смеется), — сказал Гамрот Джеймсу Личну. — Но я думаю, что у Бенила Дариуша есть все, чтобы победить Ислама, потому что у Бенила высокие навыки в борьбе, у него реально тяжелый удар, у него есть навыки в джиу-джитсу. И я считаю, что у Бенила хорошие шансы на победу в бою с Исламом».

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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