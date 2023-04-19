Деметриус Джонсон назвал самого пугающего соперника в карьере

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) объяснил, почему Джон Додсон (23-13) — самый опасный соперник в его карьере.

«Я бы, наверное, назвал [Джона] Додсона, — сказал Джонсон MMA Junkie. — Мне понравилось противостояние с Додсоном, потому что Додсон был пугающим, в нем было что-то такое... когда он касался тебя, ты падал. Когда я дрался с ним в первый раз, он повалил меня четыре раза, потом я победил его, а затем он продолжил серию из четырех побед, нокаутируя людей. Он говорил всякую чушь, и от этого было немного слаще [победить его]».

Джонсон дважды победил Додсона. Сперва в 2013 году единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47), а затем в 2015 году так же единогласным решением (49-46, 49-46, 50-45).