Василевский: «Шлеменко боится не ответить за свои слова и выглядеть балаболом»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский ответил Александру Шлеменко, заявившему, что ему не интересен третий бой в их противостоянии.

«Слова Шлеменко меня не удивили. Он понимает, что бой со мной не потянет и любыми способами пытается загаситься. Он человек с гордыней, и это стало бы большим ударом для него. Он ведь много говорил, что я ему не соперник, что он гораздо сильнее, что он великий. Но он зависим от мнения людей, поэтому получится, что он балабол в этой ситуации. Тут все понятно, это его страх не ответить за свои слова и выглядеть балаболом при своей же аудитории. А он этого очень не любит.

Вся его деятельность направлена исключительно на самолюбование. Поэтому он кричит о вреде алкоголя, о какой-то помощи кому-то, и делает все, чтобы подняться в глазах окружающих. Для меня это не секрет и не сюрприз. Владимир Хрюнов предлагал ему бой со мной еще зимой. Он сначала согласился, а потом отказался», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Ранее Шлеменко заявил, что противостояние с Василевским для него закрытая и неинтересная тема, так как он уже одержал над ним две победы.