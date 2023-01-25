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Сегодня, 09:23

Дэн Хукер подерется с Джалином Тернером 4 марта на UFC 285

Давид Хачатрян
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Новозеландский легковес Дэн Хукер (21-12) проведет следующий бой против американца Джалина Тернера (13-5) на UFC 285, сообщает журналист Марсель Дорфф в Twitter. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хукер победил Клаудио Пуэльеса (12-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022 года на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Тернер идет на серии из 5 побед. В прошлом бою он победил сабмишном Брэда Ридделла (10-4) в первом раунде. Поединок прошел на UFC 276. Турнир состоялся 2 июля 2022 года в Лас-Вегасе, США.

Дэн Хукер
UFC
ММА
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