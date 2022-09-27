В Госдуме РФ отреагировали на татуировку Монсона с буквой Z

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал для «СЭ» татуировку бойца ММА Джеффа Монсона с буквой Z.

«Джефф Монсон более русский, чем те, которые уехали из страны и шлют проклятия в наш адрес. Молодец! Мужик! Что еще тут сказать?

Нет, это не показуха. Это состояние души человека. Я общался с Джеффом, и он считает себя русским. Как он говорит, так и есть. Данная татуировка — это не показуха. Он искренен», — сказал Терюшков «СЭ».

В 2018 году 51-летний боец получил гражданство России. Также у него есть паспорт ЛНР.

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 60 побед, 27 поражений и 1 ничья.