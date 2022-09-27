Исмаилов и Майк Перри устроили потасовку на пресс-конференции

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) подрался с бывшим бойцом UFC Майком Перри (14-8) на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в преддверии турнира 30 сентября.

Исмаилов неожиданно появился на пресс-конференции, поздоровался со всеми присутствующими, а затем промоутер Владимир Хрюнов предложил устроить Исмаилову битву взглядов с Перри.

Между бойцами сразу повисло напряжение, и Перри оттолкнул Исмаилова. На протяжении нескольких секунд бойцы оскорбляли друг друга в лицо, а после началась драка, которую остановили охранники.

Перри прилетел в Москву вместе с Алексом Николсоном (17-9), которому предстоит выйти на ринг против российского боксера-профессионала Вагаба Вагабова (28-1). Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

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