Долиздзе: «Я был уверен, что Джонс выиграет. Только нокаутирующий удар мог помочь Гану, но в остальном Джон лучше»

Грузинский боец UFC Роман Долидзе прокомментировал победу американца Джона Джонса в титульном поединке над французом Сирилом Ганом на турнире UFC 285.

«Я не понаслышке знаю Джонса, тренировался с ним. Я был уверен, что Джонс будет бороться и выиграет. Это стилистически абсолютно разные бойцы. Только нокаутирующий удар мог помочь Гану, но в остальном Джонс лучше. Я знал, что Джон его переведет, но думал, что выиграет граун-энд-паундом. Однако провел удушение. Выглядел ли Ган испуганным? У него времени не было на это. Но он однозначно не смог должным образом отреагировать на происходящее», — приводит Metaratings.ru слова Долидзе.

Также он рассказал о своем отношении к Джонсу.

«Наши пути с Джонсом разошлись, сейчас я с ним не общаюсь. Но охарактеризовать его могу положительно. Не только по отношению ко мне, но и к людям, которые приходили. Он был очень доброжелателен, позитивен. У всех нас есть свои темные стороны. У него они совсем темные, но со своей позиции могу охарактеризовать его только с положительной стороны», — добавил боец.

Джонс дебютировал в тяжелом весе на турнире UFC 285 и одержал победу сабмишном в первом раунде над Ганом.