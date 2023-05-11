Джо Роган оценил выступления Марка Цукерберга по джиу-джитсу: «Он чертов зверь»

Комментатор UFC Джо Роган высоко оценил выступления долларового миллиардера Марка Цукерберга на турнире по джиу-джитсу в дисциплинах GI и No-GI. Цукерберг завоевал золотую и серебряную медали, представляя команду Guerilla Jiu-Jitsu.

«Марк Цукерберг выиграл золотую медаль на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу, — сказал Роган в Joe Rogan Experience. — Он чертов зверь. Он надел маску, кепку, скрылся и использовал псевдоним.

Представь, что ты собираешься участвовать в соревнованиях, и это, возможно, твои первые соревнования, ты просто пробуешь. Что самое худшее, что может случиться? Самое худшее, что может случиться, — это если тебя задушит суперботаник на глазах у всего мира. Я очень горжусь Марком. То, что он сделал, достойно похвалы.

Он один из самых богатых людей на земле, и он просто использует шанс, пытается стать хорошим в этом деле, идет и соревнуется. Мы все должны это отметить. Это потрясающе».

Ранее Цукерберг говорил, что влюбился в джиу-джитсу, когда понял, что это «очень физически и интеллектуально увлекательно».