Комментатор UFC Джо Роган поздравил чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) с победой над Энтони Ярдом (22-3) и понадеялся, что его бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) состоится в 2023 году.

«Мои поздравления великому и могучему Артуру Бетербиеву, самой разрушительной силой в боксе. 19-0, 19 нокаутов. Чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе. Я очень надеюсь, что его бой с Дмитрием Биволом состоится в этому году», — написал Роган в соцсетях.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.