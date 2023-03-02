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Сегодня, 12:16

Джон Джонс назвал лучшего бойца pound-for-pound

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) считает, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) является лучшим бойцом вне зависимости от категории.

«Волкановски всегда был активным бойцом, — сказал Джонс на пресс-конференции. — Я уверен, что он должен быть первым номером pound-for-pound. Волкановски сохранил титул после поражения [Махачеву]. Он заслуживает быть первым номером, потому что он он показывает отличные бои, хорошо говорит, его любят на родине, он представляет наш спорт в лучшем свете. Я же дерусь за право называться величайшим в истории, а не за рейтинг pound-for-pound».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул в тяжелом весе. Бой состоится 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
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