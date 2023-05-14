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Джонни Уокер: «Специально хотел подраться все три раунда, доказать, что я могу работать в защите»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бразильский боец Джонни Уокер прокомментировал победу над американцем Энтони Смитом в со-главном поединке UFC on ABC 4.

«Я не хотел финишировать его, хотел подраться все три раунда с высококлассным бойцом, проверить себя. Показать, что я могу защищаться, ставить блок. Если бы я побил его быстро, то не получил бы никакого удовольствия.

Лоукики? Не только Энтони было бы больно от них, и мне было бы, но я умею ставить подставки. Если вы посмотрите, он попытался довести три лоу, но я блокировал их. Что я сказал Хиллу? Всякий раз при встрече я жму ему руку и говорю: «До скорого, увидимся на вершине», — сказал Уокер в октагон-интервью.

Поединок в полутяжелом весе завершился победой Уокера единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). На счету 31-летнего Уокера 21 победа и 7 поражений, у 34-летнего Смита 36 побед и 18 поражений.

Джонни Уокер
Энтони Смит
UFC
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Уокер победил Смита в со-главном поединке UFC on ABC 4