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Сегодня, 22:02

Трояновский: «Главное, чтобы последние поражения не сломали Петра Яна»

Трояновский оценил шансы Яна, в предстоящем поединке с Двалишвили
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский оценил шансы своего соотечественника, бойца смешанного стиля Петра Яна, в предстоящем поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я думаю, шансы на победу выше у Петра Яна, хотя его соперник — тоже очень хороший боец. Самое важное в этом поединке, чтобы Петя морально не подломился после поражений. Он был статусе чемпиона, провел ряд ярких, классных боев. Главное, чтобы поражения его не сломали, и он был таким же голодным до побед, как и некоторое время назад», — приводит слова Трояновского «Газета.Ru».

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Яна 16 побед и четыре поражения, в активе Двалишвили 15 побед и четыре поражения.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19912345.shtml
Мераб Двалишвили
Петр Ян
Эдуард Трояновский
UFC
ММА
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