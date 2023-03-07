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Сегодня, 21:11

Корешков заявил, что ждет бой в Bellator в конце весны — начале лета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков назвал ориентировочные сроки своего возвращения в Bellator и отметил, что ему не предлагали выступить в Гран-при АСА.

«Предложений принять участие в Гран-при АСА мне не поступало, да и у меня не было таких мыслей. Я действующий боец Bellator, и надеюсь, что скоро станет известна дата моего следующего боя. Конечно, хотелось бы выступить чем раньше, тем лучше, но ориентировочно это может произойти в конце весны — в начале лета», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-zhdu-boi-v-bellator-v-konce-vesny-nachale-leta-233630/
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