Вартанян: «Сильное качество Резникова — силовая прямолинейная борьба»

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался о своем сопернике по финалу «Гран-при ACA» Артему Резникову.

«Не ощущаю, что бой с Резниковым будет для меня самым важным в карьере. Для меня каждый бой важен. Даже тот, который прошел семь лет тому назад. Чувствую себя молодым, горячим, задорным, на 22 года. Опытным бойцом, но молодым в плане восстановления кондиций и других качеств. Самое главное — желание. Глаза горят на 100 процентов. Они и в полуфинале горели. Они не погасли, мои глаза будут гореть, пока я смогу двигаться. И в моей вселенной бой с Артемом очень важен. Сильное качество Резникова — силовая прямолинейная борьба», — сказал Вартанян MMA.Metaratings.ru.

Резников и Вартанян встретятся в финале 16 июня в Сочи, где разыграют звание победителя «Гран-при АСА».