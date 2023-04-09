Артем Левин: «Адесанье жму руку, но п**** я ему дам»

Экс-чемпион Glory в среднем весе Артем Левин оценил завершение противостояния между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-2) и Алексом Перейрой (7-2).

«Мне кажется, [на месте Адесаньи] я бы сделал одну-две защиты и завершил [карьеру] красиво. Это было бы вообще классное завершение карьеры. Это была такая хорошая точка в их [с Перейрой] истории. Я его не знаю, они мне оба не нравятся, но Адесанье я жму руку. Он красавчик, но я ему ***** дам», — сказал Левин «СЭ».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

