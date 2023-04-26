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Сегодня, 15:06

Деметриус Джонсон назвал две вещи, которых он не добился в MMA

Давид Хачатрян
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Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) повторил, что его следующий бой может стать последним в карьере.

«Я собираюсь после боя рассказать больше о том, что я думаю по этому поводу [завершении карьеры], — сказал Джонсон в интервью ESPN. — Мне уже 36 лет. Я добился всего в этом спорте. Единственного, чего я не добился — это того, что я так и не попал на массовое pay-per-view с Конором Макгрегором, где я получил бы от пяти до шести миллионов долларов. И второе, я так и не стал двойным чемпионом.

Ты не можешь выступать вечно. Поэтому, когда я смотрю на других своих коллег, когда я смотрю на Хабиба [Нурмагомедова], на Жоржа [Сен-Пьера], они ведь ушли из спорта, но могли продолжать драться. Я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда я всем доволен. Я все еще тренируюсь. Я все еще дерусь. Я все еще хорош. Просто должен наступить момент, когда я должен задуматься о завершении карьеры».

Джонсон проведет первую защиту титула One Championship в наилегчайшем весе в трилогии против Адриано Мораеса (20-4). Бой состоится 5 мая в Брумфилде, США.

Деметриус Джонсон
ММА
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