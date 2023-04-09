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Сегодня, 21:46

Эномото — о бое со Шлеменко: «Я не буду тем человеком, который даст себя победить»

Мария Гусева
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Швейцарский боец Ясуби Эномото поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Шлеменко.

«Я не могу предсказывать будущее, — цитирует РЕН ТВ Эномото. - Но, вы знаете, я бы никогда не стал участвовать где-то, заведомо зная, что потерплю поражение. Я очень плохо переношу неудачи. Это, как сейчас говорят, повергает меня в депрессию и все такое. Поэтому я не люблю проигрывать. Причина, по которой я согласился на этот бой, в том, что я очень силен в общих видах единоборств. Мне нравится драться, и я люблю побеждать. И, конечно, я буду рад, если этот бой поможет Александру Шлеменко. Но только не ценой моего поражения. Я не буду тем человеком, который даст себя победить».

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
ММА
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