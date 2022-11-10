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Единоборства / ММА
ММА

10 ноября, 16:03

Федор Емельяненко: «Очень удивился, когда прочитал отрывки из интервью Карелина»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Союза ММА России Федор Емельяненко в комментарии для «СЭ» рассказал, общался ли с Александром Карелиным после его критики смешанных единоборств.

— Было ли у вас общение с Александром Карелиным после его интервью?

— После — нет. До этого было. Александр Александрович присутствовал на чемпионате России в Омске (в 2015 году. — Прим. «СЭ»), был на открытии. На тот момент у него таких вопросов, которые он сейчас озвучил, не возникало. Поэтому я очень удивился, когда прочитал отрывки из интервью [критика Карелина ММА].

Ранее Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта, а система проведения соревнований, и сравнил ММА с алкоголем.

Александр Карелин
Федор Емельяненко
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