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Единоборства / ММА
ММА

10 ноября, 15:48

Федор Емельяненко рассказал, какими методами будет бороться с поп-ММА

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Союза ММА России Федор Емельяненко в комментарии для «СЭ» рассказал, как планирует бороться с поп-ММА.

— Недавно Ислам Махачев стал чемпионом UFC. Смотрели ли бой?

— Смотрел.

— Звонили, поздравляли?

— Не звонил, не поздравлял.

— А почему? Все-таки такое большое событие.

— Потому что мы лично не знакомы, у меня нет его телефона.

— Вы говорили о желании бороться с поп-ММА. А какими методами?

— Законодательными методами.

— А какими именно?

— В рамках закона. Закон надо писать, дополнять — и принимать его.

Ислам Махачев
Федор Емельяненко
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