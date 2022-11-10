Федор Емельяненко рассказал, какими методами будет бороться с поп-ММА

10 ноября, 15:48
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко в комментарии для «СЭ» рассказал, как планирует бороться с поп-ММА.
— Недавно Ислам Махачев стал чемпионом UFC. Смотрели ли бой?
— Смотрел.
— Звонили, поздравляли?
— Не звонил, не поздравлял.
— А почему? Все-таки такое большое событие.
— Потому что мы лично не знакомы, у меня нет его телефона.
— Вы говорили о желании бороться с поп-ММА. А какими методами?
— Законодательными методами.
— А какими именно?
— В рамках закона. Закон надо писать, дополнять — и принимать его.