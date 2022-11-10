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Единоборства / ММА
ММА

10 ноября, 16:18

Федор Емельяненко рассказал, чего ждет от Кубка Содружества

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Союза ММА России Федор Емельяненко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Кубка Содружества по смешанным единоборствам.

— Какие у вас ожидания от турнира?

— Надеюсь, что наша сборная выступит успешно. Что наши гости останутся с самыми теплыми, радостными воспоминаниями. А в следующем году к нам присоединятся другие страны.

— За каким весом нужно следить пристальнее всего?

— За всеми смотрим. Конечно, в тяжелых весах каждое движение более опасно. Но в легких весах интересно смотреть динамику боя.

Кубок Содружества по ММА проходит в Ханты-Мансийске с 10 по 12 ноября. В соревнованиях принимают участие сборные России, Казахстана, Египта, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Молдовы

Федор Емельяненко
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