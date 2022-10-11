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Сегодня, 01:28

Федор Емельяненко рассказал о советах Немкову перед повторным боем с Андерсоном

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Легенда ММА Федор Емельяненко рассказал о советах, которые он дал ученику Вадиму Немкову перед повторным боем с американцем Кори Андерсоном.

«Вадим очень грамотный и умный боец, — сказал Емельяненко в интервью ютуб-каналу Okko MMA. — Со своей стороны я вижу пробел, скажем так, во-первых, затянувшееся подготовка к этому бою, потому что его постоянно переносили. Переносили на несколько месяцев. А постоянно быть не то чтобы в форме, а в нагрузке, — это невозможно. Во всей этой подготовке Вадим выдохся. Во-вторых, было много травм. Вадим после этого боя сделал сразу несколько операций. В-третьих, анализы подтвердили, что его организм дал сбой под этими нагрузками. После этого боя он восстановился, отдохнул хорошенько. Сейчас он полноценно месяц готовится в Таиланде с Анатолием Малыхиным. Толя ему помогает, еще наши ребята там. Надеемся, что все будет хорошо. Толе спасибо. Он там постоянно».

«Мы говорили с Вадимом, сделали акцент на том, что получалось [в первом бою]. Я ему сказал, чтобы он не забрасывал ту работу, в которой он явно побеждал Кори, ну и минусы, которые он почувствовал во время, чтобы он их устранил. Вот и наши главные задачи».

Немков и Андерсон повторно подерутся на турнире Bellator 288, который состоится в ночь на 19 ноября в Чикаго (США). Их первый поединок был признан несостоявшимся после из-за неумышленного столкновения головами.

Вадим Немков
Федор Емельяненко
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