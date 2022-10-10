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Сегодня, 22:55

Кадимагомедов: «Махачев за пять минут может сделать 10 болевых приемов»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Магомедхабиб Кадимагомедов рассказал о схватках с бойцом UFC Исламом Махачевым.

«Он просто человек, который отлично выполняет любые задания, — сказал Кадимагомедов «СЭ». — Даже в плане питания он старается лишнее не кушать. Он питается правильно, правильными продуктами, поэтому такого нет, что он придерживается... У нас одинаковый вес, но я могу быть полным, а он такой сухой.

Пробую ли я себя в болевых приемах? Пробую. Я хожу в школу Абдулманапа Нурмагомедов. Там есть практически все. Нет такого, что там отдельно грэпплинг. Вроде они дают результаты. Значит они лучшие в этом. И в этом, и в другом. И в борьбе они хорошие. Там можно все набрать.

Часто ли я ловлю кого-то на приемы? Или меня ловят? Не так часто. В основном меня ловят, потому что я много ошибок допускаю. Даже если я где-то поймаю, то они никогда не сдаются и уходят.

Бывало ли так, что Махачев ловил меня на болевой прием по несколько раз за схватку? Конечно. За пять минут, может быть, даже 10 раз может поймать. Не только меня, а профессиональных бойцов он может поймать на болевой прием. Он может сделать болевой прием любому».

Махачев проведет следующий бой 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Соперник — бразилец Чарльз Оливейра. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.

Ислам Махачев
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