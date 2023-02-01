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Сегодня, 20:22

Родригес обратился к Гаджи Автомату перед боем: «Я тебя нокаутирую. Давай в этот раз без оправданий»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бразильский боец Фернандо Родригес обратился к российскому бойцу MMA Гаджи Автомату Наврузову перед их реваншем.

В августе 2022 года рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» бразилец одержал победу раздельным решением судей.

«Гаджи, я слышал ты на волне успеха и хайпа сейчас. Рад за тебя, но я вновь приду и заберу твой хайп. В первом поединке ты ничего не смог сделать, искал оправдания и помощи судей после боя. Твои эзотерические трюки тебе не помогут против воина света, в реванше я нокаутирую тебя. Давай в этот раз без оправданий, со щитом или на щите», — заявил в своем обращении Родригес.

Встреча спортсменов по правилам кикбоксинга пройдет 17 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1071551-rodriges-obratilsia-pered-boem-k-gadzhi-avtomatu-ia-nokautiruiu-tebia
ММА
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