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Сегодня, 18:45

Кикбоксер Туйнов рассказал, чего ждет от боя Романкевича и Кавалари

Иван Шитик
Корреспондент
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Кикбоксер Владислав Туйнов поделился своими ожиданиями от боя бразильского кикбоксера Сауло Кавалари и белорусского спортсмена Петра Романкевича.

«Это те бойцы, которые попробовали себя в поп-ММА, и возвращаются в кикбоксинг. Как они смогут вновь адаптироваться, почувствовать, что такое ринг кикбоксерский, что такое темп, динамика в кикбоксинге. Интересно понаблюдать, как покажет себя Кавалари, потому что я не могу представить, как он сейчас будет бить ногами, но на руках это будет мощная заруба», — сказал Туйнов РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1071500-kikbokser-tuinov-zhdet-moshchnoi-zaruby-ot-boia-romankevicha-i-kavalari
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