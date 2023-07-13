Гаджиев объяснил, почему будет болеть за американца Нэма в бою против Азата Максума

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, за кого будет болеть в бою между американцем Тайсоном Нэмом и Азатом Максумом из Казахстана.

«Конечно, буду болеть за Нэма. Понятно, что казахи — близкий нам народ, соседи. Я в Казахстане был много раз, а на Гавайях ни разу не был. В этом плане нам казахи ближе. Но Тайсон Нэм — парень, который несколько раз приезжал к нам и дрался у нас. Понимаете? У нас сложились приятельские отношения. Поэтому я за него и искренне желаю ему удачи», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.com.

Поединок между бойцами пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.