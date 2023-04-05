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Сегодня, 03:09

Гаджиев: «Нет ничего удивительного в том, что Россия для Мокаева — это чужая страна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал нежелание Мухаммада Мокаева ассоциировать себя с Россией.

«Мухаммад родился и вырос в Дагестане, а оттуда прямиком попал в Англию. Несмотря на то, что Дагестан — это Россия, для Мокаева Россия в глобальном смысле этого слова — чужая страна. Он рос даже не в Махачкале, столице Дагестана, а в Буйнакске. Нет ничего удивительного в том, что Россия для него — это чужая страна», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

В возрасте 12 лет Мокаев с семьей переехал в Великобританию. На соревнованиях он выступает под флагом этой страны.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-net-nichego-udivitelnogo-v-tom-chto-rossiya-dlya-mokaeva-chuzhaya-strana-240769/
Камил Гаджиев
Мухаммад Мокаев
ММА
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