Гаджиев: «Нет ничего удивительного в том, что Россия для Мокаева — это чужая страна»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал нежелание Мухаммада Мокаева ассоциировать себя с Россией.

«Мухаммад родился и вырос в Дагестане, а оттуда прямиком попал в Англию. Несмотря на то, что Дагестан — это Россия, для Мокаева Россия в глобальном смысле этого слова — чужая страна. Он рос даже не в Махачкале, столице Дагестана, а в Буйнакске. Нет ничего удивительного в том, что Россия для него — это чужая страна», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

В возрасте 12 лет Мокаев с семьей переехал в Великобританию. На соревнованиях он выступает под флагом этой страны.