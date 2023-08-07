Камил Гаджиев: «Расула Мирзаева в бою с Искандером Зияевым обокрали. Судьи были предвзяты»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что Расул Мирзаев вышел победителем в боксерском поединке с Искандером Зияевым.

«Я категорически не согласен [с решением судей], — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Я посмотрел этот бой от начала до конца. Я, честно говоря, был уверен в том, что Расул выиграл. Окей, я не боксер. Но многие люди из бокса говорят, что это bullshit [чушь собачья]. Расула обокрали. Он не проиграл этот бой. Окей, дали бы ничью, наверное, все были бы счастливы. Расул работал первым номером, он шел вперед, был не очень техничным, но все равно много бил и даже попадал, иногда и пропускал прилично, но не было нокдаунов. Поэтому он проиграл, мне кажется, первые два раунда, а потом шел и все время до конца шел вперед.

Если честно, пускай никто сейчас не воспринимает мои слова как вызов боксерскому сообществу, потому что я люблю бокс и собирать даже турниры по боксу проводить в этой стране, но мне кажется, что судьи-боксеры очень предвзяты к выходцам из MMA. Зияев, скорее всего, больше из бокса, а здесь приходит какой-то боец MMA. Не дадим ему победу, вот так это выглядит. Мол, не хватало еще, чтобы теперь приходили люди из MMA и по боксу выигрывали. Что-то такое было у них в голове. У меня другого объяснения нет, поэтому Расула обокрали и к Расулу, я уверен, были предвзяты, потому что он боец MMA. Поэтому ребята, кто этот бой судил, или Хетаг [Цопанов], который занимается организацией, давайте обнародуем судейские записки, попробуем пояснить, почему так много людей считают, что Расул победил, а это не так. В этом вопросе нужно разобраться", — сказал Гаджиев.

Зияев победил Мирзаева решением судей (59-55, 60-54, 60-55) в турнире Pravda Boxing, который состоялся 4 августа в Москве.