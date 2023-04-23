Гаджиев: «У UFC нет ни одной причины не дать Павловичу титульный бой»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы Сергея Павловича завоевать титул чемпиона UFC в ближайшем будущем.

«На данный момент нет никаких причин не дать Сергею титульный бой, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Гаджиева. — Боссы UFC могут не поставить ему этот поединок только в силу политических причин. Россиянин станет самым сильным человеком планеты. Может, это не слишком хорошо с политической точки зрения для Америки, где UFC базируется. В целом, боссы UFC не были замечены в политике. Поэтому единственным их подспорьем является только то, что Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в ноябре. Значит, Серега будет год ждать титульного шанса. Но не нужно переоценивать значимость Павловича для UFC. На эту тему они сильно париться не будут. Скажут ждать, будет ждать. Не хочешь ждать, дерись с Сирилом Ганом. Серега, наверное, возьмет бой. Ничего страшного. Для меня важно, что бывший чемпион Fight Nights добрался до таких высот. Я рад уже сейчас, а если он станет чемпионом, мы можем всем говорить, что наша организация — кузница кадров. Он у нас начинал и провел много боев. Для меня это уже здорово и приятно, а если Павлович станет чемпионом, мы такой повод не пропустим».

23 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кертиса Блейдса и продлил свою серию досрочных побед до шести поединков.