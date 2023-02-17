Камил Гаджиев: «Махачев и капельница? Это гнилая тема со стороны команды Волкановски»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев не использовал капельницу перед боем с Алексом Волкановски.

Ранее боец UFC Дэн Хукер обвинил Махачева в использовании капельницы при веcогонке.

«Махачев и капельница? Чуть-чуть гнилая тема со стороны команды Волкановски, — сказал Гаджиев «СЭ». — Насколько я знаю, это даже не он сказал».

«Следы от допинг-пробы? Ну значит допинг-проба. Мы же должны верить Исламу на слово. Не замечал, чтобы он недоверие вызывал. Если он принимал капельницу, значит его дисквалифицируют. А почему это тогда до сих пор не произошло? Это же элементарно можно установить, правильно? Взять анализы, посмотреть какие вещества у него в крови. Или поднять камеры видеонаблюдения, с которых станет ясно все. Они в последние дни находятся на передовой. Видно, в каком отеле они живут. Легко же установить. Если была капельница, то легко установить, что приходил какой-то врач, если он, конечно же, приходил. Кого-то можно допросить, например, охранников, консьерж в отеле и так далее. UFC давно уже это проверило, и как видите, эта тема особо не поддерживается. Тема хайпанула, потому что эти люди — лидеры мнения, но никакого официального заявления UFC не слышал».

На турнире UFC 284, который состоялся в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия), Махачев судейским решением победил Волкановски.