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Сегодня, 10:08

Генри Сехудо рассказал, как Адесанья может побить Перейру

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что для победы Исраэля Адесаньи (23-2) над Алексом Перейрой (7-1) ему нужно либо перебивать по очкам, либо включать борьбу.

«Существует несколько способов для победы над Перейрой, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Исраэль может просто работать на очки, не вступая в размен с парнем, который в твоем дивизионе считается Франсисом Нганну.

Или же Исраэль может преподнести сюрприз и подключить борьбу, потому что в первом бою он шесть минут контролировал Перейру. Именно в таком поединке ключевую роль играет

бойцовский IQ".
Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.
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