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28 сентября, 14:57

Генри Сехудо рассказал, почему Коста может победить Чимаева

Давид Хачатрян

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что Пауло Коста (14-2) — крайне опасный соперник для Хамзата Чимаева (12-0).

«Лично я думаю, что это [бой с Костой] тяжелый поединок для Хамзата, — сказал Сехудо в интервью Breaking Down the Fight. — Пауло дрался с борцами мирового уровня. Ромеро не мог сделать ему тейкдаун, хотя Йоэль может проходить в две ноги. В борьбе есть уровни, и борьба Ромеро отличается от борьбы Хамзата.
Коста всегда ждет возможности для нанесения удара левой рукой. Он пытается перехитрить тебя. Именно это делает его таким опасным».

Чимаев победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

За несколько дней до поединка у Чимаева произошла стычка с Костой. Позже он провалил взвешивание и его бой с Нейтом Диасом (21-13) был отменен.

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