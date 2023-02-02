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Сегодня, 11:34

Скотт Кокер: «Андерсон Сильва отказался драться с Федором»

Глава Bellator Кокер рассказал, что Андерсон Сильва отказался драться с Федором Емельяненко
Руслан Минаев
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Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел организовать Федору Емельяненко (40-6) прощальный бой против экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Сильвы (34-11), но бразилец отказался.

«Мы обсуждали бой Федора с Андерсоном Сильвой, — сказал Кокер на пресс-конференции Bellator. — Андерсон решил перейти в бокс и хотел драться с Джейком Полом. Он сказал, что его тело больше не выдерживает нагрузок в MMA. Поэтому он отказался от боя. Не думаю, что они когда-нибудь подерутся, потому что мы уже делали ему предложение».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Сильва проиграл Джейку Полу (6-0) по правилам бокса единогласным решением судей. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Федор Емельяненко
ММА
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Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: бой-реванш за титул Bellator или прощальный поединок Федора Емельяненко
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Федор Емельяненко — Райан Бейдер: когда и во сколько прощальный бой россиянина