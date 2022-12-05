Камил Гаджиев оценил выступление Исмаилова в бою со Шлеменко

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поздравил Магомеда Исмаилова (18-3) с победой над Александром Шлеменко (61-15) на RCC 13.

«Безусловно [Исмаилов] главный герой уходящих выходных, — написал Гаджиев в соцсетях. — Саня тоже не промах, Серега Павлович вообще молодец, но факт остается фактом — главное шоу сделал Магомед Исмаилов. Итоги недели подведем во вторник на моем YouTube канале, а пока просто поздравим Магу.

Судя по улыбке он заработал в этот раз очень много. Кстати, из поединка стало очевидно, что Лысый Хищник теперь не только боксер, но и кикбоксер, вертушки были знатные. Стало быть и круг его потенциальных соперников существенно увеличился».

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.