Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:07

Камил Гаджиев оценил выступление Исмаилова в бою со Шлеменко

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поздравил Магомеда Исмаилова (18-3) с победой над Александром Шлеменко (61-15) на RCC 13.

«Безусловно [Исмаилов] главный герой уходящих выходных, — написал Гаджиев в соцсетях. — Саня тоже не промах, Серега Павлович вообще молодец, но факт остается фактом — главное шоу сделал Магомед Исмаилов. Итоги недели подведем во вторник на моем YouTube канале, а пока просто поздравим Магу.

Судя по улыбке он заработал в этот раз очень много. Кстати, из поединка стало очевидно, что Лысый Хищник теперь не только боксер, но и кикбоксер, вертушки были знатные. Стало быть и круг его потенциальных соперников существенно увеличился».

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
1
1
Читайте также
Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция
Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
В Польше предупредили Запад о последствиях поддержки Украины
Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом обратился в полицию
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Илия Топурия — Пимблетту: «Я не задира, тебе не нужно меня избегать»

Дацик назвал главную ошибку Шлеменко в бою с Исмаиловым