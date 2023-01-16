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Сегодня, 13:49

Камил Гаджиев рассказал, кто может создать проблем Шаре Буллету в UFC

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что о чемпионских амбициях Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (11-0) можно говорить после того, как он подерется с функциональным борцом.

«Может ли Шара дойти до пояса в 84 килограмма? Я повторюсь, у меня есть только сомнения насчет того, как Шара Буллет будет смотреться в поединке с функциональным борцом, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Не просто с борцом, который переводит, потому что это еще ничего не значит, а с человеком, который дерется, например, как Хабиб. Не буквально как Хабиб, потому что таких людей, наверное, больше нет. Стилистически, как Хабиб, но в среднем весе, который постоянно прессингует, переводит вниз, держит внизу, атакует внизу. Я не знаю, к таким боям Шара готов или нет, потому что я его в таких боях не видел. Если готов, то он точно станет чемпионом UFC».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют может состояться в марте.

Камил Гаджиев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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