Камил Гаджиев рассказал, кто может создать проблем Шаре Буллету в UFC

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что о чемпионских амбициях Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (11-0) можно говорить после того, как он подерется с функциональным борцом.

«Может ли Шара дойти до пояса в 84 килограмма? Я повторюсь, у меня есть только сомнения насчет того, как Шара Буллет будет смотреться в поединке с функциональным борцом, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Не просто с борцом, который переводит, потому что это еще ничего не значит, а с человеком, который дерется, например, как Хабиб. Не буквально как Хабиб, потому что таких людей, наверное, больше нет. Стилистически, как Хабиб, но в среднем весе, который постоянно прессингует, переводит вниз, держит внизу, атакует внизу. Я не знаю, к таким боям Шара готов или нет, потому что я его в таких боях не видел. Если готов, то он точно станет чемпионом UFC».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют может состояться в марте.