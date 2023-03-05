Хадис Ибрагимов и Фернандо Родригес подерутся на Hardcore MMA

Сегодня, 13:20
Промоушен Hardcore MMA договорился с экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым и бразильцем Фернандо Родригесом о бое по правилам MMA.
Ибрагимов и Родригес станут участниками большого стадионного турнира HFC MMA в июне. Событие состоится в Москве.
Родригес в последнем своем поединке одержал победу над Гаджи «Автоматом» Новрузовым. Россиянин получил тяжелейшую травму руки в первом раунде и не смог продолжить борьбу.
Ранее стало известно, что на стадионном турнире HFC MMA в Москве встретятся Мохаммад «Перс» Хейбати и Шовхал Чурчаев.