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Сегодня, 17:23

Ханов назвал футболистов актерами театра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов высказал мнение, что футбол по-прежнему остается видом спорта номер один в России, хотя игроки больше напоминают не спортсменов, а актеров театра.

«Естественно, на первом месте стоит футбол, к сожалению. Потому что на поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели — сразу ревут, кричат. Есть же шутка, что когда падает футболист, то говорит: «Было! Было», а боксер — наоборот. Из-за этого они мне не очень нравятся. На вторую строчку поставил бы хоккей, на третью — баскетбол. При этом единоборства выношу за скобки. Для меня лично они вне конкуренции», — при водит слова Ханова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1116571-hanov-futbolisty-aktery-teatr
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