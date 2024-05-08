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Сегодня, 18:35

Hardcore обратился в СК с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении бойца Абдурахманова

Давид Хачатрян
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Промоушен Hardcore обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении бойца Тимура Абдурахманова по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как говорится в пресс-релизе Hardcore, Абдурахманов, который был дисквалифицирован лигой полтора года назад, опубликовал в соцсетях фотографию со словами «Песни воинов Хаджи-Давуда», где есть строчка: «С Россией тоже разберемся, кровавых луж не обойдем».

Также лига обратилась к другим поп-MMA-промоушенам, призвав их не подписывать контракты с бойцами, которые «запятнали себя радикальными заявлениями, употреблением наркотических веществ, массовыми драками и другими аморальными действиями».

«Мы никогда и никому не позволим преступить закон. Еще и публично. А каждого, кто захотел это сделать, мы будем привлекать к ответственности — так же, как и людей, упомянутых выше», — сказано в пресс-релизе Hardcore.

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