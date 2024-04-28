Хейбати прокомментировал дисквалификацию в бою с Калмыковым: «Я жалею, был на эмоциях»

Боец поп-ММА Мохаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец высказался о поражении дисквалификацией от чемпиона Hardcore Мухамеда Калмыкова.

«Жалею о том, что [так вышло], — сказал Хейбати в интервью после боя. — Он получил то, что хотел, и из-за этого я жалею. Я перебил ему печень... Просто вышел на эмоции».

Хейбати проиграл дисквалификацией за попытку пнуть соперника и пройти ему в ноги в поединке на голых кулаках. Бойцы возглавили турнире Hardcore, который проходил 27 апреля в Москве.