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Сегодня, 11:55

Хейбати прокомментировал дисквалификацию в бою с Калмыковым: «Я жалею, был на эмоциях»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец поп-ММА Мохаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец высказался о поражении дисквалификацией от чемпиона Hardcore Мухамеда Калмыкова.

«Жалею о том, что [так вышло], — сказал Хейбати в интервью после боя. — Он получил то, что хотел, и из-за этого я жалею. Я перебил ему печень... Просто вышел на эмоции».

Хейбати проиграл дисквалификацией за попытку пнуть соперника и пройти ему в ноги в поединке на голых кулаках. Бойцы возглавили турнире Hardcore, который проходил 27 апреля в Москве.

Источник: https://youtu.be/4NgHzlmwWKQ?si=ugMNygPUmGTOy_oL
ММА
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Хейбати — о поражении дисквалификацией от Калмыкова: «Он схитрил»