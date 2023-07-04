Илон Маск в рамках подготовки к бою с Цукербергом провел тренировку с экс-чемпионом UFC

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC в среднем и полусреднем весах Жоржем Сен-Пьером, готовясь к бою с Марком Цукербергом.

«Великолепная тренировка с тремя мужчинами, которыми я по-настоящему восхищаюсь. Совокупный IQ на этом фото — 1000, не считая меня», — написал Сен-Пьер в соцсетях, прикрепив к посту фотографию в компании нескольких человек, включая Маска.

Глава Tesla также поблагодарил экс-чемпиона UFC за совместную тренировку.

«Действительно весело. Очевидный вывод состоит в том, что мне нужно намного больше тренировок», — написал Маск.

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне. 30 июня сообщалось, что бой может пройти в Колизее.