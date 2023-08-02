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Сегодня, 13:55

Исмаилов считает, что Минеев сможет подготовиться к бою по боксу, несмотря на СВО

Давид Хачатрян
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Магомед Исмаилов ожидает конкурентное противостояние по боксу с Владимиром Минеевым, несмотря на то, что тот находится на СВО.

— Учитывая то, где сейчас находится Минеев, и в какой он форме, ожидаешь ли конкурентное противостояние с ним?

— Мы профессиональные спортсмены, везде умеем поддерживать форму. А для конкретной подготовки нам нужно всего лишь два месяца. Мы все время не вкалываем как ненормальные. Мы поддерживаем форму, а когда определяется бой уже начинаем вкалывать пару месяцев и приходим в свою пиковую форму. Проблем в этом никаких нет. С Минеевым всегда конкурентные противостояния. Конкурентный боец он, тем более в боксе, он же мастер спорта по боксу. Это не моя территория, как они считают.

В октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде. Бой проходил по правилам ММА.

Поединок Минеева и Исмаилова по боксу может состояться в конце года.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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