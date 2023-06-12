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Сегодня, 15:35

Исмаилов заявил, что Минаков может усилить тяжелый вес любой организации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал возможность заключения контракта Виталия Минакова с лигой АСА.

«Виталий Минаков может усилить тяжелый вес любой организации, в том числе и АСА. У него есть хорошее мышление, отличные физические данные. В его возрасте тяжеловесы еще могут выступать на высоком уровне. У тяжеловесов временные рамки для выступлений шире. Он очень физически сильный боец с большим багажом опыта, поэтому пригодился бы АСА», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Виталий Минаков свой последний поединок провел в октябре 2021 года. На турнире Bellator 269 в Москве он проиграл техническим нокаутом в третьем раунде (травма руки) суринамцу Саиду Соума.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-minakov-mozhet-usilit-tyazhelyi-ves-lyuboi-organizacii-258155/
Виталий Минаков
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