Исмаилов заявил, что Минаков может усилить тяжелый вес любой организации

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал возможность заключения контракта Виталия Минакова с лигой АСА.

«Виталий Минаков может усилить тяжелый вес любой организации, в том числе и АСА. У него есть хорошее мышление, отличные физические данные. В его возрасте тяжеловесы еще могут выступать на высоком уровне. У тяжеловесов временные рамки для выступлений шире. Он очень физически сильный боец с большим багажом опыта, поэтому пригодился бы АСА», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Виталий Минаков свой последний поединок провел в октябре 2021 года. На турнире Bellator 269 в Москве он проиграл техническим нокаутом в третьем раунде (травма руки) суринамцу Саиду Соума.