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Сегодня, 15:37

Тренер Махачева рассказал, будет ли Хабиб в углу Ислама в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес выразил сомнение, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) будет в углу Ислама Махачева (24-1) на турнире в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).

«Не думаю, что Хабиб передумал [и появится в углу Махачева]. Но он по-прежнему тренирует команду, помогает ребятам. Он не собирается не тренировать парней, но со всем остальным покончено», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия).

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
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