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ММА

10 ноября, 13:55

Исраэль Адесанья отказался сниматься в фильме «Крид 3»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) сообщил, что отказался от четырех предложений сняться в кино.

«Две недели назад мне предложили сняться в «Крид 3», но я отказался, — сказал нигериец в интервью Middle Easy. — Это уже четвертая роль, от которой я отказался. Почему? Потому что я сфокусирован на ММА. Кино никуда не денется. У меня есть много идей касательно аниме, которые я потом реализую. Но прямо сейчас я один из самых крутых бойцов в мире».

Адесанья и Алекс Перейра (6-1) подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

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