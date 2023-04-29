Кельбиханов: «Для меня интересно до сих пор подраться с Штырковым»

Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался по поводу возможного боя с Иваном Штырковым.

«Изначально для меня было очень интересно и интересно до сих пор подраться с Ваней Штырковым. Не принципиально, на голых кулаках или по боксу. Ваня Штырков — большое имя, которое известно на Урале, в России и широкой публике. Поэтому очень интересно. Мы вместе участвовали в подкасте, иногда видимся, но без плотного общения. Считаю, что наш бой стоит шестизначного гонорара», — цитирует MMA.Metaratings.ru Стхански.

29 апреля Кельбиханову предстоит бой против Михаила Колобегова на турнире по кулачным боям RCC Hard? в Екатеринбурге.